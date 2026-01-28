İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan Aİ ilə iqtisadi əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    • 28 yanvar, 2026
    • 12:03
    Azərbaycan Aİ ilə iqtisadi əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

    Azərbaycan və Avropa İttifaqı (Aİ) arasında iqtisadi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    "Aİ-nın Genişlənmə və Şərq Qonşuluğu üzrə baş direktoru Gert Yan Koopman ilə yenidən görüş xoş oldu. Azərbaycan və Aİ arasında iqtisadi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri ətrafında müzakirələr apardıq, Aİ-nin Azərbaycanın regional nəqliyyat və əlaqəlilik təşəbbüslərinə dəstək imkanlarını dəyərləndirdik", - deyə o qeyd edib.

    Azərbaycan Avropa İttifaqı Mikayıl Cabbarov Gert Yan Koopman
    Азербайджан обсудил перспективы экономического сотрудничества с ЕС
    Azerbaijan discusses prospects for economic cooperation with EU

