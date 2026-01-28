Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Бахар Мурадова: Действующая редакция закона "О правах ребенка" устарела

    Социальная защита
    • 28 января, 2026
    • 12:07
    Бахар Мурадова: Действующая редакция закона О правах ребенка устарела

    Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова назвала действующую редакцию закона "О правах ребенка" не соответствующей современным требованиям.

    Как сообщает Report, об этом она заявила на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, где обсуждался новый законопроект "О правах ребенка".

    Мурадова отметила, что нужен новый закон, отвечающий современным стандартам и реалиям общества, предусматривающий сильные превентивные и защитные механизмы.

    "Законопроект состоит из 8 глав и 63 статей, охватывает 6 целей государственной политики в отношении детей, 9 основных задач государства, 11 основных механизмов, обеспечивающих приоритет интересов детей, и 33 государственные гарантии прав и свобод детей", - добавила она.

    Bahar Muradova: Qüvvədə olan "Uşaq hüquqları haqqında" qanun müasir tələblərlə uzlaşmır

