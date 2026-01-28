Чистая прибыль НБКО Азербайджана снизилась на 29%

Небанковские кредитные организации (НБКО) Азербайджана завершили 2025 год с чистой прибылью в 111,5 млн манатов, что на 29% меньше по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, за отчетный год операционные доходы НБКО составили 474,9 млн манатов (+8,35%), операционные расходы – 242,1 млн манатов (+37,5%), отчисления на создание специальных резервов – 107 млн манатов (+66,4%), непредвиденные доходы – 1,7 млн манатов (+2,8 раза), а выплаты по налогу на прибыль – 16 млн манатов (-61,5%).

На 1 января 2026 года активы НБКО составили 1 млрд 243,6 млн манатов, что на 25,2% больше по сравнению с показателем годом ранее. Из них 923,1 млн манатов – чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 28,8%.

За отчетный период обязательства НБКО увеличились на 26,5%, до 679,3 млн манатов, а балансовый капитал вырос на 23,6%, до 564,3 млн манатов.