Самолет рейса Нячанг-Иркутск готовится к незапланированной посадке в Ханое
Другие страны
- 28 января, 2026
- 12:01
Самолет Azur Air рейсом Нячанг-Иркутск готовится к незапланированной посадке в Ханое.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в авиакомпании.
На борту находятся 238 пассажиров и 7 членов экипажа.
Последние новости
12:51
Замминистра: В Баку планируют расширение метро в направлении пригородовИнфраструктура
12:47
Фото
Азербайджанская продукция представлена на выставке Gulfood 2026 в ДубаеБизнес
12:44
Минтруда: В Азербайджане около 180 тыс. детей из малообеспеченных семей получают соцпомощьСоциальная защита
12:40
Зеленский: В соглашении с США о послевоенном восстановлении нужны доработкиДругие страны
12:40
Золото подорожало на более чем 4% - ОБНОВЛЕНО-2Финансы
12:36
Парламент Казахстана одобрил присоединение Астаны к механизму реагирования на ЧС в странах ОТГВ регионе
12:36
Минтруда запустило онлайн-оформление отцовского отпуска через ƏMASСоциальная защита
12:35
Рахман Гумбатов: Наличная оплата парковки в Баку является нарушением законаИнфраструктура
12:32