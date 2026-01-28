Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Самолет рейса Нячанг-Иркутск готовится к незапланированной посадке в Ханое

    Самолет Azur Air рейсом Нячанг-Иркутск готовится к незапланированной посадке в Ханое.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в авиакомпании.

    На борту находятся 238 пассажиров и 7 членов экипажа.

    Лента новостей