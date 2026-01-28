Самолет рейса Нячанг-Иркутск готовится к незапланированной посадке в Ханое

Замминистра: В Баку планируют расширение метро в направлении пригородов Инфраструктура

Фото Азербайджанская продукция представлена ​​на выставке Gulfood 2026 в Дубае Бизнес

Минтруда: В Азербайджане около 180 тыс. детей из малообеспеченных семей получают соцпомощь Социальная защита

Зеленский: В соглашении с США о послевоенном восстановлении нужны доработки Другие страны

Золото подорожало на более чем 4% - ОБНОВЛЕНО-2 Финансы

Парламент Казахстана одобрил присоединение Астаны к механизму реагирования на ЧС в странах ОТГ В регионе

Минтруда запустило онлайн-оформление отцовского отпуска через ƏMAS Социальная защита

Рахман Гумбатов: Наличная оплата парковки в Баку является нарушением закона Инфраструктура