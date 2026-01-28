İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Rusiyaya məxsus təyyarə Hanoyda təcili eniş etməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    • 28 yanvar, 2026
    • 12:05
    Rusiyaya məxsus təyyarə Hanoyda təcili eniş etməyə hazırlaşır

    Nyaçanq-İrkutsk reysini yerinə yetirən "Azur Air" təyyarəsi Hanoyda planlaşdırılmamış enişə hazırlaşır.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə aviaşirkət məlumat yayıb.

    Təyyarədə 238 sərnişin və 7 ekipaj üzvü var.

    Hanoy təyyarə
    Самолет рейса Нячанг-Иркутск готовится к незапланированной посадке в Ханое

    Son xəbərlər

    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:23
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ikinci qol vurulub - YENİLƏNİR-2

    Futbol
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    22:50

    "Liverpul" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti