Rusiyaya məxsus təyyarə Hanoyda təcili eniş etməyə hazırlaşır
Digər ölkələr
- 28 yanvar, 2026
- 12:05
Nyaçanq-İrkutsk reysini yerinə yetirən "Azur Air" təyyarəsi Hanoyda planlaşdırılmamış enişə hazırlaşır.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə aviaşirkət məlumat yayıb.
Təyyarədə 238 sərnişin və 7 ekipaj üzvü var.
