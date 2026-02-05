"Xankəndi" klubu "Qarabağ"ın yetirməsini transfer edib
Futbol
- 05 fevral, 2026
- 14:29
Azərbaycanın II Liqa təmsilçisi "Xankəndi" futbol klubu heyətini yeni hücumçu ilə gücləndirib.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, "Qarabağ"ın yetirməsi olan Mirmövsüm Caniyevlə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, 22 yaşlı futbolçunun son klubu "Baku Sportinq" olub.
