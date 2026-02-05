İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    "Xankəndi" klubu "Qarabağ"ın yetirməsini transfer edib

    Futbol
    • 05 fevral, 2026
    • 14:29
    Xankəndi klubu Qarabağın yetirməsini transfer edib

    Azərbaycanın II Liqa təmsilçisi "Xankəndi" futbol klubu heyətini yeni hücumçu ilə gücləndirib.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, "Qarabağ"ın yetirməsi olan Mirmövsüm Caniyevlə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, 22 yaşlı futbolçunun son klubu "Baku Sportinq" olub.

    Mirmövsüm Caniyev

    Son xəbərlər

    14:35

    Uitkoff: Rusiya və Ukrayna 314 hərbi əsirin mübadiləsi barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    14:34

    Oleksandr Korniyenko: Ukraynada seçkilərin keçirilməsi üçün minimum 60 gün atəşkəs olmalıdır

    Digər ölkələr
    14:33

    Simonyan: İrəvan Avrasiya İqtisadi İttifaqından çıxmağı zəruri hesab etmir

    Digər ölkələr
    14:30

    Estoniya XİN rəhbəri Ukraynadadır

    Digər ölkələr
    14:29

    "Xankəndi" klubu "Qarabağ"ın yetirməsini transfer edib

    Futbol
    14:27

    MİDA rəsmisi: Kahramanmaraşdakı "Azərbaycan" məhəlləsində 4 kvartalın tikintisi tamamlanıb

    Xarici siyasət
    14:26

    Şərurun bəzi hissələrində işıq olmayacaq

    Energetika
    14:17

    Almaniyanın Moskvadakı səfirliyinin əməkdaşı "persona non-qrata" elan edilib

    Region
    14:09

    Xocalı soyqırımında iştirakını etiraf edən Madat Babayan 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti