İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    "Adana Dəmirspor" klubu Şahruddin Məhəmmədəliyevə borcunu hələ də ödəməyib

    Futbol
    • 05 fevral, 2026
    • 15:43
    Adana Dəmirspor klubu Şahruddin Məhəmmədəliyevə borcunu hələ də ödəməyib

    Türkiyənin "Adana Dəmirspor" klubu Azərbaycan millisinin və "Qarabağ"ın qapıçısı Şahruddin Məhəmmədəliyevə borclu olduğu 1 milyon manatdan çox məbləği hələ də köçürməyib.

    Bu barədə "Report"a 31 yaşlı qolkiper özü məlumat verib.

    O, məsələ ilə bağlı qarşı tərəfdən hələ də xəbər gəlmədiyini bildirib.

    Şahruddin Məhəmmədəliyev 2023-cü ilin yayında "Qarabağ"dan "Adana Dəmirspor"a keçib və Türkiyə klubu ilə 2 illik müqavilə imzalayıb. Daha sonra tərəflər arasında maliyyə öhdəlikləri ilə bağlı problem yaranıb. Qolkiper bu səbəbdən FIFA-ya müraciət edib. Ali futbol qurumu onun Superliqa təmsilçisi ilə bağlı şikayətini qismən təmin edib.

    Xatırladaq ki, Adana klubu Şahruddin Məhəmmədəliyevə ödənilməmiş mükafat olaraq 100 min ABŞ dolları (təxminən 170 min manat) verməlidir. Milli üzvü müqaviləsinin pozulmasına görə isə kompensasiya olaraq 607 min dollar (təxminən 1 milyon 31 min manat) almalıdır.

    Şahruddin Məhəmmədəliyev Futbol xəbərləri borcunu ödəməyib qolkiper

    Son xəbərlər

    15:51

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində daha 7 nəfər təqsirləndirilən şəxs müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilib

    Digər
    15:49

    Rusiya və Ukrayna hərbi əsirləri mübadilə edib

    Region
    15:49

    Avropa Komissiyası sualtı kabellərin təhlükəsizliyinə 347 milyon avro ayırır

    Digər ölkələr
    15:43

    "Adana Dəmirspor" klubu Şahruddin Məhəmmədəliyevə borcunu hələ də ödəməyib

    Futbol
    15:37

    İlham Əliyev qlobal miqyasda sülhü təşviq edən dövlət xadimi kimi qəbul olunur - RƏY

    Daxili siyasət
    15:32

    BTQ: Fransa müstəmləkə ərazilərində yerli əhalini torpaqlarından çıxmağa məcbur edir

    Xarici siyasət
    15:31

    Ukraynada hakim partiyanın sədri: Öz ərazilərimizi Rusiyaya güzəştə gedə bilmərik

    Digər ölkələr
    15:28

    Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi auditor seçir

    Maliyyə
    15:27

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi auditor seçir

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti