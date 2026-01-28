Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился на 11%

    На рынке ценных бумаг Азербайджана в 2025 году проведено операций на сумму 64 млрд 448,4 млн манатов, что на 11,1% меньше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    Из годового показателя 8 млрд 36,9 млн манатов приходится на первичный рынок (на 7,1% меньше), а 56 млрд 411,5 млн манатов - на вторичный рынок (на 11,6% меньше).

    За отчетный период на рынке ценных бумаг было заключено 30 916 сделок. Это на 57,2% меньше в годовом сравнении. 4 323 сделок пришлись на долю первичного рынка (на 91,65% меньше), а 26 593 - на долю вторичного рынка (на 29,7% больше).

    Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı 11 % kiçilib

