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Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое

Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое В январе-сентябре текущего года количество граждан страны, выехавших из Азербайджана за рубеж, увеличилось в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 110,8 тыс. человек.
Туризм
24 октября 2022 г. 15:51
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое

В январе-сентябре текущего года количество граждан страны, выехавших из Азербайджана за рубеж, увеличилось в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 110,8 тыс. человек.

Report сообщает об этом со ссылкой на Государственный комитет статистики.

47,3% граждан страны посетили Турцию, 17,7% - РФ, 11,1% - Иран, 8,5% - Грузию, 15,4% - другие страны.

Среди выезжающие граждан 64,1% были мужчинами, 35,9% - женщинами.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выезжающих в Иран увеличилось в 3,1 раза, в Грузию - в 1,8 раза, в Турцию - в 1,7 раза, в Россию – на 21,2%.

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Версия на английском языке Tourist flow from Azerbaijan nearly doubles
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan turist axını 2 dəfəyə yaxın artıb

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