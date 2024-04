Посол: Трускавец - ведущее направление для азербайджанских туристов в Украине

Трускавец является ведущим туристическим направлением для азербайджанцев в Украине.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев написал в социальной сети ”Х“.

"Во время встречи с мэром города Трускавец Андреем Кульчинским обсудили туристический потенциал между Азербайджаном и этим известным украинским курортом. Обменялись мнениями о сотрудничестве между Трускавцом и его городом-побратимом Губой. Трускавец является ведущим туристическим направлением для азербайджанцев в Украине", - написал дипломат.