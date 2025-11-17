Посол: Китай и Азербайджан - партнеры на пути развития и возрождения

Китай и Азербайджан являются партнерами на пути развития и возрождения.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй, выступая на впервые проводимом в Баку China Visitors Summit.

Дипломат обратила внимание на древнюю историю отношений между двумя странами: "Две тысячи лет назад, под звон колокольчиков верблюжьих караванов на древнем Шелковом пути, Китай и Азербайджан вступили на путь межцивилизационного обмена, начав процесс взаимной торговли и культурного обогащения".

По словам посла, после установления дипломатических отношений в 1992 году обе страны прошли динамичный и стабильный путь развития, достигнув искреннего партнерства, построенного на взаимном доверии.

"Китайско-азербайджанские отношения сформировались на основе надежной дружбы и искреннего партнерства. Этот год оказался особенно плодотворным для наших связей. В последние годы под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента Ильхама Алиева двусторонние отношения приобрели еще более высокую динамику. Ильхам Алиев в этом году дважды посетил Китай, наши лидеры объявили о создании всеобъемлющего стратегического партнерства и достигли важных договоренностей по углублению сотрудничества", - подчеркнула Мэй.