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    Посол: Азербайджан становится привлекательным направлением для российских туристов

    Михаил Бочарников: Азербайджан становится уже узнаваемым и привлекательным туристическим направлением для граждан России
    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В 2018 году отмечен рост турпотока из России в Азербайджан на 20%.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции в Баку.

    "Азербайджан становится уже узнаваемым и привлекательным туристическим направлением для граждан России. Российские туристы посещают Азербайджан как летом, так и зимой", - заявил М.Бочарников.

    По словам посла, он недавно посетил азербайджанский горнолыжный курорт в Шахдаге.

    "У нас устанавливается активное сотрудничество между азербайджанскими горнолыжными курортами и горнолыжными курортами Северного Кавказа", - добавил российский дипломат.

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