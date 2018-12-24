Посол: Азербайджан становится привлекательным направлением для российских туристов

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В 2018 году отмечен рост турпотока из России в Азербайджан на 20%.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции в Баку.

"Азербайджан становится уже узнаваемым и привлекательным туристическим направлением для граждан России. Российские туристы посещают Азербайджан как летом, так и зимой", - заявил М.Бочарников.

По словам посла, он недавно посетил азербайджанский горнолыжный курорт в Шахдаге.

"У нас устанавливается активное сотрудничество между азербайджанскими горнолыжными курортами и горнолыжными курортами Северного Кавказа", - добавил российский дипломат.