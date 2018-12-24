Посол: Азербайджан становится привлекательным направлением для российских туристов

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В 2018 году отмечен рост турпотока из России в Азербайджан на 20%.
Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции в Баку.
"Азербайджан становится уже узнаваемым и привлекательным туристическим направлением для граждан России. Российские туристы посещают Азербайджан как летом, так и зимой", - заявил М.Бочарников.
По словам посла, он недавно посетил азербайджанский горнолыжный курорт в Шахдаге.
"У нас устанавливается активное сотрудничество между азербайджанскими горнолыжными курортами и горнолыжными курортами Северного Кавказа", - добавил российский дипломат.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости