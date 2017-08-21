Павильон Азербайджана вошел в ТОП-5 на ЭКСПО-2017

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Павильон Азербайджана вошел в ТОП-5 самых посещаемых международных павильонов на ЭКСПО-2017, который проходит в столице Казахстана Астане.

Как сообщает Report, международные павильоны стран-участниц суммарно имеют более 19 438 248 посещений.

ТОП-10 самых посещаемых павильонов по состоянию на 20 августа выглядит следующим образом: Плаза Африки, Египет, Турция, Таиланд, Азербайджан, Индия, Россия, Узбекистан, Япония, Королевство Саудовской Аравии.

Всего с 14 по 20 августа международную специализированную выставку ЭКСПО-2017 посетили 345 445 человек. Ежедневно на выставку приходят 49 349 человек.

По сравнению с предыдущей неделей число посетителей увеличилось на 14 тыс.

"Общее число посетителей выставки с 10 июня по 20 августа составило 2 779 820 человек. Суммарное количество посещений всех объектов ЭКСПО с начала выставки − 22 113 663, в том числе международных павильонов – 19 438 248, объектов выставки – 2 675 415", — отметили в пресс-службе организатора.

Неизменным лидером среди самых посещаемых объектов остается сфера "Нур-Алем", коммерческие павильоны, детская лаборатория Shell, тематические павильоны, детский парк, амфитеатр, цирк дю Солей, арт-центр и зона творческой энергии.