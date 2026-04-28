Пакистан планирует провести в Азербайджане роуд-шоу (серия выездных презентаций или встреч, направленных на привлечение инвесторов или продвижение продукта/услуги - ред.) для демонстрации своих туристических возможностей.

Об этом корреспонденту Report в Шуше заявил советник премьер-министра Пакистана по туризму Сардар Яссер Ильяс Хан.

"Мы хотим представить туристический сектор Пакистана, привлекая в регион наших туроператоров. Данная инициатива аналогична деятельности Государственного агентства по туризму Азербайджана. В Пакистане действует Пакистанская корпорация развития туризма (Pakistan Tourism Development Corporation), и подобные организации есть в каждой провинции. Мы планируем привлечь представителей четырех провинций и провести презентации в различных странах для расширения сотрудничества".

Ильяс Хан добавил, что Пакистан внедряет электронную визовую систему для граждан Азербайджана: "Мы стремимся упростить поездки граждан Азербайджана в Пакистан за счет онлайн-оформления визы. Между странами выполняются авиарейсы, три рейса осуществляются из Лахора, два - из Исламабада. Эти рейсы пользуются большим спросом. Мы ожидаем увеличения количества авиарейсов".