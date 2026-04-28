    Туризм
    • 28 апреля, 2026
    • 12:38
    Пакистан планирует провести в Азербайджане роуд-шоу (серия выездных презентаций или встреч, направленных на привлечение инвесторов или продвижение продукта/услуги - ред.) для демонстрации своих туристических возможностей.

    Об этом корреспонденту Report в Шуше заявил советник премьер-министра Пакистана по туризму Сардар Яссер Ильяс Хан.

    "Мы хотим представить туристический сектор Пакистана, привлекая в регион наших туроператоров. Данная инициатива аналогична деятельности Государственного агентства по туризму Азербайджана. В Пакистане действует Пакистанская корпорация развития туризма (Pakistan Tourism Development Corporation), и подобные организации есть в каждой провинции. Мы планируем привлечь представителей четырех провинций и провести презентации в различных странах для расширения сотрудничества".

    Ильяс Хан добавил, что Пакистан внедряет электронную визовую систему для граждан Азербайджана: "Мы стремимся упростить поездки граждан Азербайджана в Пакистан за счет онлайн-оформления визы. Между странами выполняются авиарейсы, три рейса осуществляются из Лахора, два - из Исламабада. Эти рейсы пользуются большим спросом. Мы ожидаем увеличения количества авиарейсов".

    Сардар Яссер Ильяс Хан Туристические услуги Пакистан
    Pakistan Azərbaycanda "roadshow"ların keçirilməsini planlaşdırır
    Pakistan plans to hold roadshow in Azerbaijan

    Последние новости

    17:27

    Вучич: Любое заявление толкает нефтяные цены вверх, лучше бы никто ничего не говорил

    Другие страны
    17:26

    ЕБРР намерен оценить возможности финансирования проектов BESS в Азербайджане

    Энергетика
    17:25

    Ильхам Алиев утвердил новые правила финансирования в сфере культуры

    Внутренняя политика
    17:21
    Видео

    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Футбол
    17:10

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:08

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Финансы
    17:07

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Финансы
    17:04

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Футбол
    Лента новостей