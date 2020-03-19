​Отели и рестораны Азербайджана просят поддержки государства

Распространение коронавирусной инфекции ударило по секторам туризма и общественного питания Азербайджана.

Об этом Report сообщил председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди.

По его словам, с одной стороны, номера в отелях пустуют в силу известных причин, с другой стороны, оперативный штаб при Кабинете министров в рамках мер, направленных на недопущение распространения в стране эпидемии коронавируса, установил время работы ресторанов до 21:00.

"От коронавируса особенно страдает малый и средний бизнес. В Баку почти 50 отелей вынуждено отпустили сотрудников по домам. Предприниматели не могут найти выход из сложившейся ситуации. Если в стране применяются какие-либо ограничения и в результате этого наносится ущерб бизнесу, то следует обсудить возмещение потерь государством в какой-либо форме", - отметил он.