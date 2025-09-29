Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Оман и Азербайджан заключили меморандум об "открытом небе"

    Туризм
    • 29 сентября, 2025
    • 15:05
    Оман и Азербайджан заключили меморандум об открытом небе

    Оман и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании, основанный на принципах открытого неба.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления гражданской авиации (CAA) Омана в соцсети Х.

    "Оман и Азербайджан завершили переговоры по сотрудничеству в сфере воздушного транспорта заключением Меморандума о взаимопонимании, основанного на основах и принципах открытого неба", - говорится в информации.

    Нынешнее подписание стало продолжением обсуждений между органами гражданской авиации двух стран, состоявшихся в сентябре 2025 года в Азербайджане.

    Политика "открытого неба" - это международная практика в сфере гражданской авиации, которая снимает или смягчает ограничения на полёты между странами.

    Кроме того, Оман заключает двусторонние соглашения со странами, которые регулируют количество рейсов и предоставляют различные "свободы воздуха". В частности, авиакомпании двух стран смогут свободнее открывать рейсы друг к другу и, возможно, в дальнейшем увеличить пассажиропоток и турпоток.

    Оман Азербайджан авиация меморандум
    Oman və Azərbaycan "açıq səma" haqqında memorandum imzalayıb
    Oman and Azerbaijan sign memo on 'open skies'

    Последние новости

    16:18

    Чайные традиции Азербайджана представлены в Брюсселе, следующий пункт - Париж

    Туризм
    16:16

    Генсек СЕ: Мирное соглашение между Баку и Ереваном откроет возможности для развития в регионе

    В регионе
    16:14

    Али Асадов: Азербайджан придает большое значение расширению торговый связей со странами СНГ

    Внешняя политика
    16:14

    Узбекский министр: Церемония открытия III Игр СНГ в Гяндже была грандиозной

    Индивидуальные
    16:12

    В Азербайджане могут изменить сроки призыва военнообязанных запаса на сборы

    Милли Меджлис
    16:10

    В Минске утвердят План реализации II этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 г.

    Внешняя политика
    16:09

    Начнутся ли переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в обход вето Венгрии?

    Внешняя политика
    16:07

    Мальдивские СМИ: Безвиз с Азербайджаном открывает новые горизонты для туризма Мальдив

    Туризм
    16:04

    Вугар Гюльмамедов: Число экологических законопроектов под парламентским контролем превысило 50

    Экология
    Лента новостей