Оман и Азербайджан заключили меморандум об "открытом небе"

Оман и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании, основанный на принципах открытого неба.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления гражданской авиации (CAA) Омана в соцсети Х.

"Оман и Азербайджан завершили переговоры по сотрудничеству в сфере воздушного транспорта заключением Меморандума о взаимопонимании, основанного на основах и принципах открытого неба", - говорится в информации.

Нынешнее подписание стало продолжением обсуждений между органами гражданской авиации двух стран, состоявшихся в сентябре 2025 года в Азербайджане.

Политика "открытого неба" - это международная практика в сфере гражданской авиации, которая снимает или смягчает ограничения на полёты между странами.

Кроме того, Оман заключает двусторонние соглашения со странами, которые регулируют количество рейсов и предоставляют различные "свободы воздуха". В частности, авиакомпании двух стран смогут свободнее открывать рейсы друг к другу и, возможно, в дальнейшем увеличить пассажиропоток и турпоток.