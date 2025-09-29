İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Oman və Azərbaycan "açıq səma" haqqında memorandum imzalayıb

    Turizm
    • 29 sentyabr, 2025
    • 15:40
    Oman və Azərbaycan açıq səma haqqında memorandum imzalayıb

    Oman və Azərbaycan arasında "açıq səma" prinsiplərinə əsaslanan Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Omanın Mülki Aviasiya İdarəsinin (CAA) "X" hesabında məlumat verilib.

    "Oman və Azərbaycan hava nəqliyyatı sahəsində əməkdaşlıqla bağlı danışıqlara "açıq səma" prinsiplərinə əsaslanan Anlaşma Memorandumunun imzalanması ilə yekun vurub", - məlumatda bildirilir.

    Bu imzalanma iki ölkənin mülki aviasiya orqanları arasında bu ilin sentyabr ayında Azərbaycanda aparılmış müzakirələrin davamı oldu.

    "Açıq səma" siyasəti mülki aviasiya sahəsində ölkələr arasında uçuşlara məhdudiyyətləri aradan qaldıran və ya yumşaldan beynəlxalq təcrübədir.

    Bundan başqa, Oman ölkələrlə uçuşların sayını tənzimləyən və müxtəlif "hava azadlıqları"nı təmin edən ikitərəfli sazişlər imzalayır. Xüsusilə iki ölkənin aviaşirkətləri bir-birinə daha sərbəst şəkildə uçuşlara başlaya biləcək. Gələcəkdə sərnişin və turist axınının artırılması da mümkündür.

    Оман и Азербайджан заключили меморандум об "открытом небе"
    Oman and Azerbaijan sign memo on 'open skies'

