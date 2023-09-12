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Оборот услуг взаимного туризма Азербайджана вырос почти на 46%

Оборот услуг взаимного туризма Азербайджана вырос почти на 46% За январь-июнь этого года оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 45,7% и составил 1,1 млрд долларов США.
Туризм
12 сентября 2023 г. 14:24
Оборот услуг взаимного туризма Азербайджана вырос почти на 46%

За январь-июнь этого года оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 45,7% и составил 1,1 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

В результате превышения импорта (589,4 млн долларов США) над экспортом (488,2 млн долларов США) по туристским услугам за отчетный период образовался дефицит в размере 101,2 млн долларов США. За этот период число граждан Азербайджана , выезжающих за границу, увеличилось на 16,3%, а число иностранных граждан, прибывающих в Азербайджан, увеличилось на 43,9%.

Объем услуг, оказанных иностранными странами резидентам Азербайджана в связи с туризмом, составил 488,2 млн долларов США. Из них 71,5% были связаны с личными визитами граждан Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qarşılıqlı turizm xidmətlərinin dövriyyəsi təxminən 46 % artıb

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