Оборот услуг взаимного туризма Азербайджана вырос почти на 46%

За январь-июнь этого года оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 45,7% и составил 1,1 млрд долларов США.

За январь-июнь этого года оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 45,7% и составил 1,1 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

В результате превышения импорта (589,4 млн долларов США) над экспортом (488,2 млн долларов США) по туристским услугам за отчетный период образовался дефицит в размере 101,2 млн долларов США. За этот период число граждан Азербайджана , выезжающих за границу, увеличилось на 16,3%, а число иностранных граждан, прибывающих в Азербайджан, увеличилось на 43,9%.

Объем услуг, оказанных иностранными странами резидентам Азербайджана в связи с туризмом, составил 488,2 млн долларов США. Из них 71,5% были связаны с личными визитами граждан Азербайджана.