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Налог на имущество для гостиниц в регионах Азербайджана снизится на 75%

Налог на имущество для гостиниц в регионах Азербайджана снизится на 75% Со следующего года налог на имущество гостиниц и санаторий в регионах будет снижен на 75%, налоговая льгота будет действовать в течение трех лет.
Туризм
7 ноября 2023 г. 12:09
Налог на имущество для гостиниц в регионах Азербайджана снизится на 75%

Со следующего года налог на имущество для гостиниц и санаториев в регионах будет снижен на 75%, налоговая льгота будет действовать в течение трех лет.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте поправок в Налоговый кодекс.

Согласно проекту, за исключением городов Баку, Сумгайыт, Хырдалан и Абшеронского района, в других городах и районах республики, включая Нахчыван, со следующего года налог на недвижимое имущество, используемое в гостиничной и санаторно-курортной деятельности, будет снижен.

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Версия на английском языке Hotel property tax to be reduced by 75% in Azerbaijan's regions
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın regionlarındakı hotellərin əmlak vergisi 75 % azaldılır

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