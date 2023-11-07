Налог на имущество для гостиниц в регионах Азербайджана снизится на 75%

Со следующего года налог на имущество гостиниц и санаторий в регионах будет снижен на 75%, налоговая льгота будет действовать в течение трех лет.

Со следующего года налог на имущество для гостиниц и санаториев в регионах будет снижен на 75%, налоговая льгота будет действовать в течение трех лет.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте поправок в Налоговый кодекс.

Согласно проекту, за исключением городов Баку, Сумгайыт, Хырдалан и Абшеронского района, в других городах и районах республики, включая Нахчыван, со следующего года налог на недвижимое имущество, используемое в гостиничной и санаторно-курортной деятельности, будет снижен.