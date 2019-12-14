На территории туристического центра "Шахдаг" будет построен АЗС SOCAR

В ближайшее время на территории туристического центра "Шахдаг" будет построена автозаправочная станция Государственной нефтяной компании Азербайджан (SOCAR).

Как передает Report, об этом журналистам сказал руководитель центра Роддерих Леффлер.

По словам Р.Леффлера, в настоящее время идут заключительные работы в связи со строительством АЗС: "Это создаст для прибывающих в наш центр водителей возможность комфортного отдыха, без проблем с топливом".

Туристический центр назван в честь горы Шахдаг - одна из вершин Большого Кавказского хребта, расположена в районе Гусар (Азербайджан), недалеко от границы с Россией. Высота горы Шахдаг - 4 243 метра над уровнем моря. Этот комплекс, построенный недалеко от Шахдагского национального парка, создает большие возможности для занятий горнолыжным и другими зимними видами спорта в Азербайджане.