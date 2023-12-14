На освобожденных от оккупации территориях появятся туристско-рекреационные зоны

В Кяльбаджарском, Зангиланском и Губадлинском районах будут созданы туристско-рекреационные зоны.

В Кяльбаджарском, Зангиланском и Губадлинском районах будут созданы туристско-рекреационные зоны.

Как сообщает Report, об этом заведующий отделом культурного наследия и регионального туризма Государственного агентства по туризму Эльгюн Джавадов заявил на конференции "Восстановление и развитие туризма на освобожденных территориях" в Агдаме.

Джавадов отметил, что на территории Кяльбаджарского района будут созданы 5 туристско-рекреационных зон. Они будут созданы в районах сел Ванг, Истису, Зульфугарлы, Султан-Гейдар и Демирчидам, сказал завотделом.

"Туристско-рекреационные зоны также будут созданы в Ходжавендском районе, на территории сел Гадрут, Агбулаг, Туг и Беюк Таглар, и в Зангиланском районе - в селе Гарагёз. Кроме того, одноименная туристско-рекреационная зона "Губадлы" будет создана в Губадлинском районе", - добавил Джавадов.