Мониш Арора: Азербайджан может перехватить медицинские турпотоки соседних стран

Курортная зона Нафталан и выгодное географическое расположение Азербайджана способны стать основными факторами роста медицинского туризма в стране, но для реализации этого потенциала необходимо научно обосновать результативность применяемых терапевтических методик и обеспечить приток туристов из сопредельных государств.

Как сообщает Report, такую позицию озвучил главный операционный директор Sea Breeze Health Valley Мониш Арора (Monish Arora) в ходе III Международной конференции по оздоровительному туризму, прошедшей в Баку.

Топ-менеджер компании указал, что отличительным конкурентным преимуществом республики на мировом рынке способна стать терапия с использованием нафталановой нефти. Это направление уже зафиксировано в стратегических документах, президентских указах и государственных программах развития. При этом специалист акцентировал внимание на потребности в проведении независимых научных исследований.

"Курорт представляет данный метод как уникальный и не имеющий мировых аналогов. Тем не менее при заявленных свойствах независимых клинических подтверждений на данный момент собрано недостаточно. Нафталану требуется создать полноценную доказательную базу, чтобы обеспечить эффективное продвижение на международных площадках", - заявил М. Арора.

В качестве второго значимого фактора возможного роста эксперт выделил стратегически выгодное расположение Азербайджана в окружении семи соседних стран. Суммарные расходы граждан этих государств на выездной медицинский туризм в настоящий момент достигают порядка 300 млрд долларов США.

"Азербайджану важно привлечь эти целевые потоки, если республика намерена утвердиться в роли регионального и международного центра медицинского туризма", - подчеркнул операционный директор Sea Breeze Health Valley.