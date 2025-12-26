Министр туризма: Черногория готова реализовать с Азербайджаном еще больше крупных проектов - ИНТЕРВЬЮ

Туризм остается одной из ключевых сфер двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Черногорией, демонстрируя устойчивую динамику роста как по туристическим потокам, так и по инвестиционным проектам. На фоне расширения авиасообщения, безвизового режима и успешной реализации крупных инициатив в сегменте люксового и яхтенного туризма взаимодействие двух стран приобретает все более стратегический характер.

Особое значение в этом контексте имеет участие азербайджанского капитала в развитии туристической инфраструктуры Черногории, а также растущий интерес граждан Азербайджана к стране как направлению для отдыха и инвестиций. О текущем состоянии и перспективах туристического сотрудничества между Черногорией и Азербайджаном, инвестиционном климате, а также о планах по дальнейшему развитию партнерства в интервью Report рассказала министр туризма Черногории Симонида Кордич.

Представляем интервью читателям:

- Как бы вы оценили текущие отношения между Черногорией и Азербайджаном в сфере туризма и каких результатов удалось достичь в 2025 году?

- Наши страны характеризуются исключительно хорошими двусторонними отношениями, особенно в сфере туризма. За первые десять месяцев 2025 года во всех видах средств размещения было зарегистрировано в общей сложности 18 852 туриста из Азербайджана, что на 59,59% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Эти посетители обеспечили 184 821 ночевку, что на 73,4% превышает показатели прошлого года.

Такая продолжительность пребывания особенно значима, поскольку она превышает средний показатель большинства выездных рынков, традиционно посещающих Черногорию. Это является весьма позитивным индикатором, учитывая, что одной из ключевых целей Министерства является увеличение средней продолжительности пребывания туристов. Данный фактор напрямую способствует росту доходов в туристическом секторе экономики, который вносит существенный вклад в ВВП страны.

Кроме того, важную роль играет безвизовый режим для граждан Азербайджана, так как он делает поездки более простыми и доступными. В сочетании с прямыми авиасообщениями, которые повышают транспортную доступность и узнаваемость Черногории и выполняются в значительном объеме между Баку и аэропортами Подгорицы и Тивата авиакомпаниями Azerbaijan Airlines и Air Montenegro, были созданы отличные условия для туристических поездок между нашими странами.

Выбор Черногории в качестве председателя Европейской комиссии в рамках Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) дополнительно открывает возможности для укрепления сотрудничества в данной сфере. Этот статус позволяет нам совместно со странами-партнерами, включая Азербайджан, разрабатывать новые инициативы, обмениваться опытом и знаниями, а также вносить коллективный вклад в развитие европейского и мирового туристского сектора.

- Как бы вы охарактеризовали текущий уровень азербайджанских инвестиций в туристическую индустрию Черногории и каковы перспективы дальнейшего углубления этого партнерства в ближайшие годы?

- Говоря об азербайджанских инвестициях в Черногории, первой ассоциацией, безусловно, является проект Portonovi, который в значительной степени преобразил Бока-Которский залив и город Херцег-Нови. Азербайджанская компания Azmont Investments превратила бывшие военные казармы в Кумборе в полноценный люксовый приморский город - первый курорт One&Only в Европе. Он включает эксклюзивные резиденции, спа- и велнес-центр мирового уровня, рестораны и бутики ведущих международных брендов, а также марину, способную принимать самые крупные суперяхты.

Следует подчеркнуть, что общий объем инвестиций в проект приближается к 1 млрд долларов США. Результаты стали очевидны уже с момента открытия курорта в 2021 году: Portonovi превратился в точку притяжения для гостей со всего мира, ищущих аутентичную роскошь. При этом как курорт, так и марина демонстрируют стабильно высокие показатели заполняемости на протяжении всего года. Кроме того, марина Portonovi недавно заняла второе место в категории "Международная марина года" на престижной премии TYHA Marina of the Year Awards 2025, врученной в рамках Southampton International Boat Show - одного из наиболее значимых мировых яхтенных мероприятий. Это признание окончательно закрепило Portonovi на глобальной яхтенной карте как направление, гармонично сочетающее передовую инфраструктуру с природной красотой Бока-Которского залива.

Очевидно, что инвесторы из Азербайджана видят значительный потенциал Черногории, прежде всего в сегментах люксового и яхтенного туризма. Именно поэтому страна остается открытой для новых инвестиций, объединяющих туризм, велнес и устойчивое развитие. Черногория готова к новым вызовам, предлагая уникальное сочетание впечатляющей природной красоты, благоприятного инвестиционного климата, макроэкономической стабильности, стимулирующего законодательства, эффективной административной системы и, что особенно важно, доверия, сформированного благодаря успешной реализации проекта Portonovi.

- Каковы планы Черногории по дальнейшему развитию инвестиционного сотрудничества с Азербайджаном в туристической сфере в средне- и долгосрочной перспективе?

- Как будущий член Европейского союза, я хотела бы, чтобы мы совместно создали еще больше историй успеха. Такие проекты не только способствуют созданию новых рабочих мест и росту доходов, но и укрепляют имидж Черногории, выводя ее в один ряд с самыми престижными мировыми туристическими направлениями.

В то же время это идеальный момент для инвесторов - так называемая позиция "ранней птицы", когда условия для вложений наиболее благоприятны, а возможности закрепиться на растущем рынке максимально высоки.