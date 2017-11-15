Министр: По сравнению с прошлым шопинг-фестивалем, на этот раз статистика воспользовавшихся этой возможностью возросла в 2 раза

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Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ "По сравнению с прошлым шопинг-фестивалем, на этот раз статистика воспользовавшихся этой возможностью возросла в 1,5 - 2 раза".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

По словам министра, в этом году количество посетителей возросло: "Уже этой возможностью пытаются воспользоваться и местные жители. Для второго года это нормальный результат. По сравнению с прошлым фестивалем, статистика участников и проводимых акций возросла до 2 раз. Чтобы устранить сезонность, мы решили провести фестиваль осенью и весной. Это связано с тем, что люди в основном предпочитают отдых летом и зимой".