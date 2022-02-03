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Министр: Азербайджан является перспективным туристическим рынком для Болгарии

Министр: Азербайджан является перспективным туристическим рынком для Болгарии Азербайджан является для нас очень важным и стратегическим партнером, и я возлагаю огромные надежды на наше будущее совместное сотрудничество.
Туризм
3 февраля 2022 г. 11:13
Министр: Азербайджан является перспективным туристическим рынком для Болгарии

Азербайджан является важным стратегическим партнером для Болгарии, я возлагаю огромные надежды на наше будущее совместное сотрудничество.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу министерства туризма Болгарии, об этом заявил министр туризма Христо Проданов на встрече с послом Азербайджана в Болгарии Гусейном Гусейновым.

Министр добавил, что Азербайджан является перспективным туристическим рынком для Болгарии, и чаще всего Болгария является предпочтительным местом для семейного отдыха азербайджанских туристов. "Пандемия COVID-19 оказала свое негативное влияние, но мы все еще должны продолжать работать для развития сферы туризма", - сказал он.

В ходе встречи стороны также обсудили процесс вакцинации в обеих странах, обменялись мнениями касательно вопросов восстановления прямого авиасообщения Баку-София-Баку, которое было приостановлено из-за пандемии.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan - important strategic partner for Bulgaria
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Azərbaycan Bolqarıstan üçün vacib strateji tərəfdaşdır"

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