Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025

    Министр: Азербайджан расширит инвестиции в сектор туризма Черногории

    Туризм
    • 22 сентября, 2025
    • 10:13
    Министр: Азербайджан расширит инвестиции в сектор туризма Черногории

    Один из самых красивых курортов Черногории был построен при участии Азербайджана, и общий объем инвестиций достиг 1 млрд долларов США с перспективой расширения проекта.

    Как сообщает Report, об этом заявила министр туризма Черногории Симонида Кордич в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF"25).

    "Туризм - это крупнейшая отрасль в Черногории. Он вносит вклад в наш ВВП на уровне 30%. То есть треть всей нашей экономической деятельности можно отнести к туризму. Это делает его базовой отраслью, стратегической отраслью, которая, очевидно, влияет на все остальные аспекты экономической, социальной и политической жизни. Он напрямую влияет на поступления в систему социального обеспечения, здравоохранение, образование и так далее. Это, конечно же, делает для нас крайне важным уделять этой отрасли особое внимание, что означает создание максимально благоприятной инвестиционной среды", - заявила министр.

    По ее словам, в настоящее время более 120 различных стран уже инвестируют в Черногорию.

    AIIF’25 Симонида Корди Черногория
    Nazir: "Azərbaycan Monteneqronun turizm sektoruna sərmayə qoyuluşunu artıracaq"
    Minister: Azerbaijan to expand investments in Montenegro's tourism sector

    Последние новости

    11:25

    Микаил Джаббаров: Подписанные в рамках AIIF-2025 соглашения принесут большую пользу

    Бизнес
    11:24

    Папикян: Минобороны Армении получает консультации от США, Франции и Греции

    В регионе
    11:20

    Камран Алиев: Азербайджан всегда был сторонником мира

    Происшествия
    11:18

    В ходе беспорядков на Филиппинах задержаны свыше 200 человек

    Другие страны
    11:13

    Министр: Сербия делает ставку на инфраструктуру для интеграции в евразийские коридоры

    Другие страны
    11:12

    FutureThink: Главное препятствие для инноваций - мышление, а не капитал

    Бизнес
    11:10

    Микаил Джаббаров: Направление Восток–Запад сохранит ключевое значение

    Бизнес
    11:08

    Посол: Представлять Францию в стране, решительно идущей по пути мира, - большая честь

    Внешняя политика
    11:02

    Швеция представила предвыборный бюджет с налоговыми льготами и ростом военных расходов

    Другие страны
    Лента новостей