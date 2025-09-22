Министр: Азербайджан расширит инвестиции в сектор туризма Черногории

Один из самых красивых курортов Черногории был построен при участии Азербайджана, и общий объем инвестиций достиг 1 млрд долларов США с перспективой расширения проекта.

Как сообщает Report, об этом заявила министр туризма Черногории Симонида Кордич в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF"25).

"Туризм - это крупнейшая отрасль в Черногории. Он вносит вклад в наш ВВП на уровне 30%. То есть треть всей нашей экономической деятельности можно отнести к туризму. Это делает его базовой отраслью, стратегической отраслью, которая, очевидно, влияет на все остальные аспекты экономической, социальной и политической жизни. Он напрямую влияет на поступления в систему социального обеспечения, здравоохранение, образование и так далее. Это, конечно же, делает для нас крайне важным уделять этой отрасли особое внимание, что означает создание максимально благоприятной инвестиционной среды", - заявила министр.

По ее словам, в настоящее время более 120 различных стран уже инвестируют в Черногорию.