Nazir: "Azərbaycan Monteneqronun turizm sektoruna sərmayə qoyuluşunu artıracaq"
- 22 sentyabr, 2025
- 10:28
Monteneqronun ən gözəl kurortlarından biri Azərbaycanın iştirakı ilə tikilib və investisiyaların ümumi dəyəri layihənin genişləndirilməsi mümkünlüyü ilə 1 milyard ABŞ dollarına çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Monteneqronun turizm naziri Simonida Kordiç Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda (AIIF-2025) bildirib.
"Turizm Monteneqroda ən böyük sahədir, bizim ÜDM-ə 30 % səviyyəsində töhfə verir. Yəni iqtisadi fəaliyyətimizin üçdə birini turizmə aid etmək olar. Bu, onu iqtisadi, sosial və siyasi həyatın bütün digər aspektlərinə təsir göstərən strateji sahəyə çevirir. O, səhiyyə, təhsil, sosial təminat sisteminə daxilolmalara birbaşa təsir göstərir. Bu, əlbəttə ki, bizim bu sahəyə xüsusi diqqət yetirməyimizi son dərəcə vacib edir ki, bu da maksimum əlverişli investisiya mühitinin yaradılması deməkdir", - nazir bildirib.
Onun sözlərinə görə, hazırda 120-dən çox ölkə Monteneqroya sərmayə qoyur.