Министерство: Оплата за турпакеты должна производиться только безналичным способом

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ / В соответствии с законом "О безналичных расчетах", в Азербайджане оплата за турпакеты должна производиться только безналичным способом. Как сообщает Report, об этом сказал Ниджат Иманов, заместитель генерального директора департамента налоговой политики и стратегических исследований министерства налогов.

По словам Н. Иманова, клиент может произвести оплату наличными, если покупает только билет: "За турпакет необходимо расплачиваться в турагентстве исключительно безналичным способом".

Туристические агентства считают, что это требование усложняет их работу: "Надо учитывать, что не все клиенты имеют пластиковые карты. С другой стороны, банки не работают по субботам и воскресеньям. Получается, что мы не должны обслуживать клиентов, которые обращаются к нам в эти дни".

Н. Иманов также коснулся интересующего турагентства вопроса о возможных проблемах при обслуживании граждан Ирана и других стран, где не работает система Visa. По его словам, вопрос находится под их контролем: "Скорее всего, будет проводиться работа в этом направлении".