Меликов: Агротуризм станет драйвером привлекательности северо-запада Азербайджана

Шекинский район обладает серьезным туристическим потенциалом в сфере агро- и экотуризма.

Как передает корреспондент Report из Шеки, об этом журналистам заявил руководитель Шекинского регионального управления туризма Шахин Меликов.

По его словам, Шекинский район является одним из самых привлекательных туристических направлений северо-западного региона: "Шеки - один из регионов с наибольшим количеством культурных элементов и исторических памятников. В то же время район обладает значительным туристическим потенциалом в сфере агро- и экотуризма".

Меликов рассказал об объектах агротуризма в районах, где функционирует Шекинское региональное управление туризма, а именно в Огузском, Шекинском, Гахском, Загатальском и Балакянском районах: "Полагаю, что одним из основных направлений привлекательности нашего региона станут именно агротуристические хозяйства".