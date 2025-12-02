Меликов: Агротуризм станет драйвером привлекательности северо-запада Азербайджана
- 02 декабря, 2025
- 14:27
Шекинский район обладает серьезным туристическим потенциалом в сфере агро- и экотуризма.
Как передает корреспондент Report из Шеки, об этом журналистам заявил руководитель Шекинского регионального управления туризма Шахин Меликов.
По его словам, Шекинский район является одним из самых привлекательных туристических направлений северо-западного региона: "Шеки - один из регионов с наибольшим количеством культурных элементов и исторических памятников. В то же время район обладает значительным туристическим потенциалом в сфере агро- и экотуризма".
Меликов рассказал об объектах агротуризма в районах, где функционирует Шекинское региональное управление туризма, а именно в Огузском, Шекинском, Гахском, Загатальском и Балакянском районах: "Полагаю, что одним из основных направлений привлекательности нашего региона станут именно агротуристические хозяйства".