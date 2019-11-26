Медицинский туризм на Среднем Урале будут развивать совместно с Азербайджаном

Медицинский туризм в Свердловской области будут развивать совместно с коллегами из Азербайджана. Соответствующий пункт включен в дорожную карту по развитию сотрудничества с Азербайджаном на 2020 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Между Ассоциацией туризма Азербайджана и Центром развития туризма Свердловской области в 2015 году было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

"Есть большое количество предложений по оздоровительному и медицинскому туризму. У нас есть клиники, которые оказывают медицинские услуги на высоком уровне. Многие из туроператоров отметили привлекательность продуктов Свердловской области именно по медицинскому туризму", - сказала Э.Туканова, отметив, что пункт развития медицинского туризма между уральским регионом и Азербайджаном включен в дорожную карту на год.

По ее словам, также планируется внедрить такое направление, как детский туризм. "В дальнейшем при содействии обеих сторон мы в перспективе видим развитие детского туризма. На территории Свердловской области действует программа для развития школьного образовательного туризма "Урал для школы". Это предложение в части профориентации, в части развития индустриального и этнографического туризма оказалось очень интересным туроператорам Азербайджана", - добавила директор регионального Центра развития туризма.

Как отметил генконсул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Искендеров, в рамках X Российско-азербайджанского межрегионального форума между Ассоциацией туристических агентств Азербайджана и Центром развития туризма Свердловской области было подписано двустороннее соглашение о развитии туристической отрасли.

"Руководством нашей страны придается большое значение межрегиональному взаимодействию. Придается также значение развитию ненефтяного сектора – это и машиностроение, и легкая, тяжелая промышленность. В том числе, мы рассматриваем туризм", - добавил генконсул.