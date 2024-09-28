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Туристический потенциал Азербайджана представлен в Кыргызстане 

Туристический потенциал Азербайджана представлен в Кыргызстане  Азербайджан представлен на 8-й международной универсальной выставке-ярмарке "Юг ЭКСПО-2024" и 4-й международной выставке-ярмарке "Кыргызстан на Великом Шелковом пути" в Оше (Кыргызстан).
Туризм
28 сентября 2024 г. 16:10
Туристический потенциал Азербайджана представлен в Кыргызстане 

Азербайджан представлен на 8-й международной универсальной выставке-ярмарке "Юг ЭКСПО-2024" и 4-й международной выставке-ярмарке "Кыргызстан на Великом Шелковом пути" в Оше (Кыргызстан).

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по туризму, на выставках-ярмарках с участием представителей стран-членов Организации тюркских государств современный туристический потенциал Азербайджана был представлен на национальном стенде страны.

В рамках выставки также состоялся инвестиционный форум, в рамках которого на пленарной сессии "Туризм на Великом Шелковом пути" была представлена презентация о туристических возможностях Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQırğızıstanda Azərbaycanın turizm potensialı təbliğ olunub

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