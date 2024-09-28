Туристический потенциал Азербайджана представлен в Кыргызстане

Азербайджан представлен на 8-й международной универсальной выставке-ярмарке "Юг ЭКСПО-2024" и 4-й международной выставке-ярмарке "Кыргызстан на Великом Шелковом пути" в Оше (Кыргызстан).

Азербайджан представлен на 8-й международной универсальной выставке-ярмарке "Юг ЭКСПО-2024" и 4-й международной выставке-ярмарке "Кыргызстан на Великом Шелковом пути" в Оше (Кыргызстан).

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по туризму, на выставках-ярмарках с участием представителей стран-членов Организации тюркских государств современный туристический потенциал Азербайджана был представлен на национальном стенде страны.

В рамках выставки также состоялся инвестиционный форум, в рамках которого на пленарной сессии "Туризм на Великом Шелковом пути" была представлена презентация о туристических возможностях Азербайджана.