AZAL предлагает скидку 29% на международные рейсы по случаю Дня работников туризма

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL проводит акцию ко Дню работников туризма, который отмечается 29 сентября.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL проводит акцию ко Дню работников туризма, который отмечается 29 сентября.

Как сообщили Report в пресс-службе "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), акция под слоганом Turist olmağın vaxtıdır!” ("Пора стать туристом!") будет действовать с 29 по 30 сентября.

Пассажиры смогут воспользоваться промокодом TOURIST29 на официальном сайте и в мобильном приложении AZAL для получения 29% скидки на все регулярные международные направления AZAL. Скидка распространяется на тарифы эконом-класса и не применяется к налогам и сборам.