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AZAL предлагает скидку 29% на международные рейсы по случаю Дня работников туризма

AZAL предлагает скидку 29% на международные рейсы по случаю Дня работников туризма Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL проводит акцию ко Дню работников туризма, который отмечается 29 сентября.
Туризм
29 сентября 2024 г. 11:12
AZAL предлагает скидку 29% на международные рейсы по случаю Дня работников туризма

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL проводит акцию ко Дню работников туризма, который отмечается 29 сентября.

Как сообщили Report в пресс-службе "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), акция под слоганом Turist olmağın vaxtıdır!” ("Пора стать туристом!") будет действовать с 29 по 30 сентября.

Пассажиры смогут воспользоваться промокодом TOURIST29 на официальном сайте и в мобильном приложении AZAL для получения 29% скидки на все регулярные международные направления AZAL. Скидка распространяется на тарифы эконом-класса и не применяется к налогам и сборам.

Период действия акции: 29 сентября – 30 сентября 2024 года
Период полетов: 1 октября – 25 декабря 2024 года

Авиабилеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az и через мобильное приложение авиакомпании. Мобильное приложение AZAL можно скачать по ссылке: https://bit.ly/azal-app.

AZAL предлагает пассажирам широкий выбор направлений. Воспользуйтесь данным предложением и приобретите авиабилеты по более выгодным ценам!

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Версия на азербайджанском языке AZAL Turizm işçiləri Günü münasibətilə beynəlxalq reyslərə 29 % endirim təklif edir

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