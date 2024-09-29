AZAL предлагает скидку 29% на международные рейсы по случаю Дня работников туризма

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL проводит акцию ко Дню работников туризма, который отмечается 29 сентября.
Как сообщили Report в пресс-службе "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), акция под слоганом Turist olmağın vaxtıdır!” ("Пора стать туристом!") будет действовать с 29 по 30 сентября.
Пассажиры смогут воспользоваться промокодом TOURIST29 на официальном сайте и в мобильном приложении AZAL для получения 29% скидки на все регулярные международные направления AZAL. Скидка распространяется на тарифы эконом-класса и не применяется к налогам и сборам.
Период действия акции: 29 сентября – 30 сентября 2024 года
Период полетов: 1 октября – 25 декабря 2024 года
Авиабилеты доступны для приобретения на официальном сайте
AZAL предлагает пассажирам широкий выбор направлений. Воспользуйтесь данным предложением и приобретите