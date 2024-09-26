Азербайджан продвигает в Саудовской Аравии потенциал делового туризма

15:18

На мероприятии Kingdom Business & Luxury Travel Congress, состоявшемся 25-26 сентября в Эр-Рияде при участии Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму, представлен потенциал делового туризма Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, Бюро представляет Азербайджан в статусе "серебряного партнера" ​​с целью продвижения возможностей делового туризма на конгрессе и увеличения числа представителей отрасли, которые посетят страну с этой целью.

На встречах в формате B2B с ведущими специалистами и агентствами Саудовской Аравии в сфере делового туризма была представлена информация о существующей инфраструктуре по организации деловых мероприятий в Азербайджане и туристическом потенциале нашей страны в целом.

Основной целью участия в Kingdom Business & Luxury Travel Congress является демонстрация на глобальном уровне имеющихся возможностей Азербайджана, как ведущего направления деловых мероприятий, выявление потенциальных партнеров, а также расширение исследовательской деятельности страны.

Всего за январь-август текущего года Азербайджан посетили 76,861 тыс. турист из Саудовской Аравии посетил Азербайджан, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.