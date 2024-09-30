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В Азербайджане запустили новый проект "Туристическая деревня"

В Азербайджане запустили новый проект "Туристическая деревня" В Азербайджане запустили новый проект "Туристическая деревня"
Туризм
30 сентября 2024 г. 13:13
В Азербайджане запустили новый проект Туристическая деревня

Государственное агентство по туризму Азербайджана совместно с Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения запустило новый проект – "Туристическая деревня".

Как сообщает Report, проект нацелен на поддержку туризма в селах с высоким туристическим потенциалом. В рамках проекта гостевые дома в этих селах будут обеспечены необходимым оборудованием, что поможет также повысить уровень самозанятости среди местных жителей.

Создание альтернативных мест размещения для местных и иностранных туристов поспособствует развитию сельского туризма, а также повысит благосостояние местных сообществ и семейных фермерских хозяйств.

На первом этапе необходимым оборудованием будут обеспечены 20 гостевых домов в селе Лаза Гусарского района, селах Илису и Сарыбаш Гахского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda "Turistik Kənd" layihəsinə start verilib

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