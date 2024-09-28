Возможности люксового туризма Азербайджана представлены в России

Азербайджанское бюро по туризму при Государственном агентстве по туризму представило возможности люксового туризма Азербайджана в рамках мероприятия Luxury Travel Mart (LTM) Moscow Autumn, прошедшего 26-27 сентября в столице России Москве.

Азербайджанское бюро по туризму при Государственном агентстве по туризму представило возможности люксового туризма Азербайджана в рамках мероприятия Luxury Travel Mart (LTM) Moscow Autumn, прошедшего 26-27 сентября в столице России Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, на мероприятии были проведены встречи в формате B2B (business-to-business) с ведущими туроператорами и агентствами, специализирующимися на люксовом туризме в России.

Была представлена ​​информация о туристическом потенциале Азербайджана, включая горнолыжные курорты, экскурсии по Баку, оздоровительные и термальные центры отдыха, а также продукты делового туризма и туризма класса люкс.