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Возможности люксового туризма Азербайджана представлены в России

Возможности люксового туризма Азербайджана представлены в России Азербайджанское бюро по туризму при Государственном агентстве по туризму представило возможности люксового туризма Азербайджана в рамках мероприятия Luxury Travel Mart (LTM) Moscow Autumn, прошедшего 26-27 сентября в столице России Москве.
Туризм
28 сентября 2024 г. 10:47
Возможности люксового туризма Азербайджана представлены в России

Азербайджанское бюро по туризму при Государственном агентстве по туризму представило возможности люксового туризма Азербайджана в рамках мероприятия Luxury Travel Mart (LTM) Moscow Autumn, прошедшего 26-27 сентября в столице России Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, на мероприятии были проведены встречи в формате B2B (business-to-business) с ведущими туроператорами и агентствами, специализирующимися на люксовом туризме в России.

Была представлена ​​информация о туристическом потенциале Азербайджана, включая горнолыжные курорты, экскурсии по Баку, оздоровительные и термальные центры отдыха, а также продукты делового туризма и туризма класса люкс.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın lüks turizm potensialı Rusiyada təbliğ olunub

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