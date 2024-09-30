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Возможности гастротуризма Азербайджана представлены в Италии

Возможности гастротуризма Азербайджана представлены в Италии Государственное агентство по туризму Азербайджана представило возможности гастротуризма страны на гастрономическом фестивале Terra Madre Salone del Gusto 2024 в итальянском Турине 26-30 сентября.
Туризм
30 сентября 2024 г. 16:23
Возможности гастротуризма Азербайджана представлены в Италии

Государственное агентство по туризму Азербайджана представило возможности гастротуризма страны на гастрономическом фестивале Terra Madre Salone del Gusto 2024 в итальянском Турине 26-30 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, при участии представителей учреждения и подведомственного ему Азербайджанского национального центра кулинарии на национальном стенде была представлена ​​информация о туристическом маршруте Slow Food по горам Большого Кавказа, применении туристической модели Slow Food в гастрономическом туризме и шаги, предпринимаемые для защиты местного биоразнообразия.

Проходящий под лозунгом "Мы - природа!" фестиваль Terra Madre Salone del Gusto собрал 3 000 представителей из 120 стран, были представлены 600 стендов. Мероприятие с миллионом посетителей было организовано международной организацией Slow Food International при поддержке министерств иностранных дел, сельского хозяйства, экологии и туризма Италии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın qastroturizm imkanları İtaliyada keçirilən festivalda təbliğ edilib

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