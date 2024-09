В Стамбуле подписан меморандум о создании Союза горнолыжных курортов тюркоязычных стран

В Стамбуле 23 сентября текущего года в секретариате Организации тюркских государств (ОТГ) был подписан меморандум о создании Союза горнолыжных курортов тюркоязычных стран.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ОТГ в соцсети Х.

Отмечается, что ведущие горнолыжные курорты Турции, Азербайджана и Казахстана Шахдаг, Шымбулаг, Улудаг и Эмирсой объединили усилия для развития зимнего туризма в регионе.