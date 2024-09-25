Азербайджан пригласил страны ОТГ на министерскую встречу по климатическим действиям в туризме

17:47

Азербайджан принял участие в 9-м заседании министров туризма и 19-м заседании рабочей группы по туризму стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), которые состоялись в Джалал-Абаде (Кыргызстан).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

На этих мероприятиях была представлена подробная информация о том, что в Азербайджане пройдет конференция COP29. Впервые в тематическую программу COP29 будет интегрирована тема туризма, а 20 ноября объявлено "Днем туризма".

Кроме того, была представлена информация об Альянсе горнолыжных курортов ОТГ, созданном по инициативе азербайджанской стороны. В настоящее время членами альянса являются четыре страны: Азербайджан, Казахстан, Турция и Узбекистан, другие страны ОТГ также приглашены к этому объединению.

Азербайджан выразил желание участвовать в Туристическом форуме в формате B2B с привлечением туристических компаний и авиалиний из стран-участниц ОТГ.

Советник председателя Госагентства по туризму Кенан Гулузаде пригласил министров туризма стран-членов ОТГ принять участие в первой Встрече министров высокого уровня, посвященной усовершенствованным климатическим действиям в сфере туризма. Встреча пройдет в рамках "Дня туризма" на COP29 в Азербайджане.