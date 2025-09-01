    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Магдалена Гроно: Нахчыван имеет огромный туристический потенциал

    Знакомство с нынешней железнодорожной инфраструктурой Нахчывана открывает широкие перспективы для развития сотрудничества.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявила специальный представитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу Магдалена Гроно, комментируя свой визит в Нахчыван.

    По ее словам, встреча с полномочным представителем президента Азербайджана в Нахчыванской АР Фуадом Наджафли в рамках визита была конструктивной и продуктивной, состоялись переговоры о сотрудничестве.

    "У нас была возможность посетить приграничные районы Нахчывана. Это только начало двусторонних отношений, и запуск данного процесса вскоре после вашингтонской встречи достойно похвалы. Естественно, железнодорожная инфраструктура занимает важное место в нашей повестке дня. Мы готовы внести свой вклад в данный проект, проведя исследования технического соответствия", - сказала она.

    Гроно добавила, что в ходе визита широко обсуждались также возможности сотрудничества в сфере туризма, сельского хозяйства, строительства и других областях.

    "Нахчыван имеет огромный туристический потенциал. Было бы хорошо, если бы европейцы увидели его невероятную красоту", - отметила спецпредставитель ЕС.

