    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Maqdalena Qrono: "Avropalıların Naxçıvanın inanılmaz gözəlliyini görməsi çox yaxşı olardı"

    Turizm
    • 01 sentyabr, 2025
    • 16:59
    Maqdalena Qrono: Avropalıların Naxçıvanın inanılmaz gözəlliyini görməsi çox yaxşı olardı

    Naxçıvanın mövcud dəmir yolu infrastrukturu ilə tanışlıq əməkdaşlığın inkişafı üçün geniş perspektivlər açır. 

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Maqdalena Qrono Naxçıvana səfərinin məqsədini şərh edərkən bildirib. 

    Onun sözlərinə görə, səfər çərçivəsində Prezidentin Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli ilə keçirilən görüş konstruktiv və məhsuldar keçib: "Görüşdən çox razı qaldım, çünki əməkdaşlığa açıq və səmimi müzakirələr aparıldı. Naxçıvanın sərhədyanı ərazilərini ziyarət etmək imkanımız oldu. Bu, qarşılıqlı əlaqələrin hələ başlanğıcıdır və Vaşinqton görüşündən qısa müddət sonra bu prosesə start verilməsi çox təqdirəlayiq haldır. Təbii ki, dəmir yolu infrastrukturu bizim gündəliyimizdə mühüm yer tutur. Biz texniki uyğunluq araşdırmaları apararaq bu layihəyə töhfə verməyə hazırıq". 

    O əlavə edib ki, səfər çərçivəsində turizm, kənd təsərrüfatı, inşaat və digər sahələr üzrə əməkdaşlıq imkanları da geniş şəkildə müzakirə olunub: "Avropa Komissiyasını təmsil edən həmkarlarım bu səfərdə iştirak edirlər və yeni kontekstlərdə müzakirələri davam etdirməyə kifayət qədər maraqlıyıq". 

    "Naxçıvanın böyük turizm potensialı mövcuddur. Zənnimcə, avropalıların bu inanılmaz gözəlliyini görmələri çox yaxşı olardı," – deyə Maqdalena Qrono əlavə edib. 

    Maqdalena Qrono   Naxçıvan  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Магдалена Гроно: Нахчыван имеет огромный туристический потенциал
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Magdalena Grono: ‘It would be very good for Europeans to see the incredible beauty of Nakhchivan'

    Son xəbərlər

    17:42

    Ermənistan Vaşinqtonda Bakı ilə əldə edilmiş razılaşmalara sadiqdir

    Region
    17:39

    "CARCAS" heyəti "Hacıqabul Quşçuluq" müəssisəsini ziyarət edib

    Biznes
    17:30

    Bakıda taekvondo üzrə ənənəvi "Koreya səfiri kuboku" keçiriləcək

    Fərdi
    17:29

    Pezeşkian BMT-nin baş katibi ilə İranın nüvə proqramını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    17:22
    Video

    Sumqayıtda karton istehsalı müəssisəsi yanır

    Hadisə
    17:21

    "Azəripək" auditor seçir

    Maliyyə
    17:18

    Sabunçuda xalasının işgəncə verdiyi iddia edilən azyaşlı sığınacağa yerləşdiriləcək - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    17:17

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 2 ayda 17 % azalıb

    İKT
    17:15

    Taleh Kazımov: "1999-cu ildə supermarket üçün proqram tərtib etməklə ilk qonorarımı almışdım"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti