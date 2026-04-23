Лу Мэй: Более 60 тыс. китайских туристов посетили Азербайджан в 2025 году

Азербайджан в 2025 году посетили свыше 60 тыс. граждан Китая.

Об этом в интервью Report заявила посол КНР в Азербайджане Лу Мэй.

По словам дипломата, благодаря безвизовому режиму, который вступил в силу в июле 2025 года, количество взаимных визитов туристов из двух стран продолжает расти.

"Азербайджан привлекает все больше китайских туристов своим уникальным очарованием, сочетающим традиции и современность, а также восточную и западную культуры. Ичеришехер, наскальные рисунки Гобустана, Центр Гейдара Алиева и другие места стали новыми популярными туристическими направлениями. Более 60 тыс. граждан Китая посетили Азербайджан в 2025 году, что является рекордным показателем", - отметила посол.

Лу Мэй подчеркнула, что положительный эффект от взаимного безвизового режима не ограничивается развитием туристического сотрудничества, но также способствует углублению партнерства в культурной сфере: "Все больше молодых людей в Азербайджане начинают изучать китайский язык, и многие молодые люди могут хорошо петь китайские песни и исполнять шоу-номера в китайском стиле".

Она также затронула вопрос расширения авиасообщения, отметив, что China Southern Airlines и Azerbaijan Airlines выполняют прямые рейсы между двумя странами - более десятка рейсов в неделю между Пекином, Урумчи и Баку, что значительно облегчает поездки населения двух стран.

