О нас
Report Georgia
Аудио новости

Локдаун в Турции не будет распространяться на туристов

Локдаун в Турции не будет распространяться на туристов В стране объявлен полный локдаун с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом
Туризм
27 апреля 2021 г. 10:53
Локдаун в Турции не будет распространяться на туристов

Ограничения выхода на улицу, введенные в Турции в рамках действия локдауна с 29 апреля до 17 мая, не будут распространяться на иностранных туристов.

Как передает Report, об этом говорится в циркуляре МВД республики.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратят свою деятельность, за исключением списка освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки.

"Освобождение от ограничений комендантского часа распространяется на иностранцев, которые находятся в нашей стране временно в рамках туристической деятельности. Иностранцы, имеющие вид на жительство, подпадают под действие комендантского часа", - говорится в документе.

Отмечается, что во время локдауна продуктовые магазины, рынки будут работать с 10.00 до 17.00 с понедельника по субботу. Граждане смогут посещать их только пешком. Будут также работать дежурные аптеки. Кафе и рестораны будут работать только на вынос и на доставку. Рестораны отелей будут обслуживать только проживающих в них людей.

Суточный прирост числа случаев коронавируса в Турции 16 апреля показал максимум с начала пандемии, составив 63 082, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 362. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Lockdown in Turkey won’t apply to tourists

Новости партнеров

Самое читаемое

Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
24 апреля 2021 г. 12:03
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
22 апреля 2021 г. 11:58
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
21 апреля 2021 г. 14:48
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
23 апреля 2021 г. 16:37
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
23 апреля 2021 г. 16:44
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
24 апреля 2021 г. 11:20
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
21 апреля 2021 г. 01:06
Скончался Балоглан Ашрафов
Скончался Балоглан Ашрафов
27 апреля 2021 г. 00:49
Директор Yeni klinika арестован
Директор Yeni klinika арестован
22 апреля 2021 г. 10:57
Наталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоНаталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
26 апреля 2021 г. 12:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi