Количество посетивших Азербайджан иностранных туристов увеличилось на 21%

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Баку. 18 октября. REPORT. AZ/ Число иностранцев, прибывших в Азербайджан в январе-сентябре этого года, увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число туристов продолжит расти до конца года.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра культуры и туризма Назим Самедов.

По его словам, за отчетный период страну посетило 2,071 млн иностранных граждан.

Н. Самедов сообщил, что внутренний туризм также показал рост на 20% в годовом сравнении: "В июне-августе в регионах отдохнули более 860 тыс. человек. Если сложить результаты внутреннего и зарубежного туризма за 9 месяцев, это составит 3 млн туристов".