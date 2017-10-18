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    Количество посетивших Азербайджан иностранных туристов увеличилось на 21%

    Замминистра Назим Самедов: Внутренний туризм вырос на 20% в годовом сравнении© Report/ Elshan Baba

    Баку. 18 октября. REPORT. AZ/ Число иностранцев, прибывших в Азербайджан в январе-сентябре этого года, увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число туристов продолжит расти до конца года.

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра культуры и туризма Назим Самедов.

    По его словам, за отчетный период страну посетило 2,071 млн иностранных граждан.

    Н. Самедов сообщил, что внутренний туризм также показал рост на 20% в годовом сравнении: "В июне-августе в регионах отдохнули более 860 тыс. человек. Если сложить результаты внутреннего и зарубежного туризма за 9 месяцев, это составит 3 млн туристов".

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