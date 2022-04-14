Какие возможности создаст широкий туристический потенциал Суговушана?

Государственное агентство по туризму Азербайджана (ГАТ) подготовило документ "Концепция развития туризма в Суговушане", в котором отражено создание инфраструктуры и туристических услуг вокруг водохранилища на основе ресурсов поселка Суговушан.

Государственное агентство по туризму Азербайджана (ГАТ) подготовило документ "Концепция развития туризма в Суговушане", в котором отражено создание инфраструктуры и туристических услуг вокруг водохранилища на основе ресурсов поселка Суговушан.

Об этом Report сообщили в ГАТ.

Концепцией предусматривается создание туристического бизнеса, формирование местной туристической индустрии, восстановление исторического центра и строительство гостевых домов, а также создание инфраструктуры для активной туристической деятельности на территории.

В селе Суговушан состоялась закладка фундамента туристического комплекса, который будет создан на основе концепции развития туризма. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии, а председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев представил руководству страны информацию о проекте комплекса.

Широкий туристический потенциал Суговушана обусловлен тем, что жители существующих вокруг него населенных пунктов предпочитают путешествовать на короткие расстояния. Между тем, в ходе исследований было установлено, что более 400 тысяч человек из окрестных населенных пунктов совершают туристические поездки. Около 30% из них путешествуют с целью отдыха и развлечений в среднем 1-3 дня. На начальном этапе туризм в Суговушане будет развиваться за счет населения, проживающего в соседних регионах.

Развитие туризма и общественного питания в Суговушане будет способствовать созданию и развитию сферы услуг в соответствии с потребностями населения. Это, в свою очередь, позволит увеличить количество субъектов предпринимательства, ориентированных на туризм, расширить малый бизнес и занятость в регионе. Не случайно прогнозируется, что к 2040 году 4% доходов Тертерского района будет формироваться за счет доходов от туризма, основная часть которого приходится на долю Суговушана.

Местные туристы будут ездить из Гянджи в Суговушан, поскольку Гянджа является вторым по величине городом в стране, а Суговушан находится в непосредственной близости. Кроме того, Суговушан в качестве дополнительного дня отдыха можно включить в программу для местных и иностранных туристов, посещающих Нафталан.