Как открытие посольства Азербайджана в Израиле повлияет на туристический сектор?

Открытие на этой неделе посольства Азербайджана в Израиле создает прочную основу для дальнейшего углубления сотрудничества во многих сферах. Среди прочего, ожидается увеличение взаимных туристических поездок. Какие факторы играют решающую роль в выборе гр

Открытие на этой неделе посольства Азербайджана в Израиле создает прочную основу для дальнейшего углубления сотрудничества во многих сферах. Среди прочего, ожидается увеличение взаимных туристических поездок. Какие факторы играют решающую роль в выборе гражданами Израиля Азербайджана в качестве туристического направления и насколько велик потенциал развития туризма между странами?

Председатель Организации профессионалов туризма Джейхун Ашуров рассказал Report, что причин для выбора Азербайджана гражданами Израиля несколько: "Прежде всего, они чувствуют себя в Азербайджане уверенно. Кроме того, поездка в Азербайджан обходится недорого. Граждане Израиля приезжают не только в Баку, но и в другие наши регионы".

Дж.Ашуров подчеркнул, что в Израиле проживает огромное количество наших соотечественников, которые регулярно посещают своих родственников в Азербайджане, либо имеют здесь свой бизнес. Кроме того, из Азербайджана в Израиль удобно летать из-за прямого авиасообщения.

Председатель организации говорит, что из Азербайджана в Израиль едут в основном на лечение, поскольку туристические поездки обходятся относительно дорого.

Отметим, что число граждан Израиля, посетивших Азербайджан в 2022 году, составило 23 935 человек (на 50% больше по сравнению с 2019 годом).

В Государственном агентстве по туризму (ГАТ) Report сообщили, что Израиль является одним из целевых туристических рынков для Азербайджана: "В августе 2021 года в Израиле открылись туристическое и торговое представительства Азербайджана. В марте 2022 года в Израиле состоялось открытие Тель-Авивского офиса официального туристического представительства Азербайджана, было подписано соглашение о сотрудничестве между Государственным агентством по туризму и Министерством туризма Израиля".

В ГАТ сообщили, что агентством был разработан туристический маршрут "еврейское наследие в Азербайджане" и совместно с посольством Израиля в Азербайджане были проведены мероприятия по развитию и совершенствованию туристических маршрутов в районе компактного проживания горских евреев в Красной Слободе в Губе.