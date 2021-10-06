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Как азербайджанским отелям получить сертификацию?

Как азербайджанским отелям получить сертификацию? Бюро туризма Азербайджана при Государственном агентстве по туризму и Общественное объединение "Ассоциация отелей Азербайджана" установили ряд требований для отелей, желающих получить сертификат о "звездности".
Туризм
6 октября 2021 г. 16:51
Как азербайджанским отелям получить сертификацию?

Бюро туризма Азербайджана при Государственном агентстве по туризму и Общественное объединение "Ассоциация отелей Азербайджана" установили ряд требований для отелей, желающих получить сертификат о "звездности".

Как сообщает Report, согласно требованиям, в ходе классификации аудиторы выберут для проверки несколько помещений из каждой категории в произвольном порядке.

Перед проверкой и во время действия сертификата отзывы гостей регулярно проверяются. Баллы начисляются только тогда, когда для каждой комнаты полностью выполнен один критерий или указан в соответствующих критериях.

Обязательные критерии для каждой категории гарантируют стандартный уровень качества. А добровольные критерии дают предпринимателю свободу предлагать своим гостям дополнительные услуги.

Одним из интересных требований, предъявляемых к отелям, заключается в том, что позиции консьержа и швейцара, специально назначенного для того, чтобы стоять у двери, должны различаться. В требованиях этот нюанс особенно подчеркнут. В случае, если на эти позиции назначены разные сотрудники, тогда отель получает баллы, соответствующие этим критериям.

Просторные и высококлассные номера дают гостинице больше баллов. Ежегодная чистка подушек и / или обновление подушек могут быть подтверждены только сертификатом или счетом-фактурой. Этот критерий можно считать выполненным, если отель регистрирует в своей стиральной машине регулярную стирку подушек при 60 и 90 градусах.

Кроме того, отмечается, что рестораны в гостевых домах также не могут использоваться в качестве конференц-залов. Даже ресторан, который оборудован для этих целей, аудиторы не будут считать в качестве конференц-зала.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hotelləri ulduz sertifikatını necə almalıdır?

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