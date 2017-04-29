Известный цирковой артист: Бакинский шопинг-фестиваль - замечательная идея для привлечения в Баку большого потока туристов

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ "Я был приятно удивлен, когда узнал, что в Баку в 2017 году впервые проходит торговый фестиваль. Мне кажется, что это замечательная идея, которая может заинтересовать и привлечь в Баку большой поток туристов из разных стран мира. А поток туристов - это приток прибыли в экономику государства".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Бакинского шопинг-фестиваля, об этом сказал известный цирковой артист Узеир Новрузов.

У.Новрузов уверен, что шопинг-фестиваль - это своего рода праздник для туристов: "На этом празднике, богатом развлечениями и концертами, можно сделать покупки, и конечно же, отведать нашу превосходную азербайджанскую кухню, а завершить все это чаепитием в чайхане".

Он отметил, что гордится своими азербайджанскими корнями, и рекомендует всем обязательно съездить в Азербайджан: "Даже после всего увиденного в ходе гастролей по миру, каждый раз оказавшись в Баку, я удивляюсь и восхищаюсь преобразившимся городом. Здесь, в Америке я стал чаще слышать об Азербайджане, часто встречаю людей, которые уже посетили или собираются в Баку. Они с восторгом отзываются о поездке в нашу замечательную страну и о гостеприимстве нашего народа. Возможно это связано с проведением таких крупных мероприятий, как "Евровидение", первые Европейские игры, и Гран-При "Формулы-1". От себя лично хочу порекомендовать всем, кто читает эти слова - обязательно съездить в Азербайджан. Уверяю, что вы не пожалеете".

Артист добавил, что постарается лично принять участие на следующем Бакинском шопинг-фестивале.

Отметим, что известный в США как "азербайджанский Чарли Чаплин", финалист американского шоу талантов America’s Got Talent, артист цирка Узеир Новрузов попал в Книгу рекордов Гиннеса, продержавшись на 6-метровой лестнице 7 минут 50 секунд.