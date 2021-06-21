Израиль откроет границы для привитых туристов

Иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило министерство иностранных дел страны.
"Начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима", - говорится в сообщении МИД.
О списке стран, жителям которых будет предоставлена такая возможность, а также утвержденных вакцин будет опубликовано дополнительно.