Израиль откроет границы для привитых туристов

Иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля.

Иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

"Начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима", - говорится в сообщении МИД.

О списке стран, жителям которых будет предоставлена такая возможность, а также утвержденных вакцин будет опубликовано дополнительно.