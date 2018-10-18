Исторические заповедники в Азербайджане переведут на новую модель управления

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане разрабатывается новая модель управления историческими заповедниками".

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель отдела туристической политики и стратегии Государственного агентства по туризму Мухаммад Мурадов в своем выступлении на Национальном туристическом саммите в Баку.

По его словам, цель в том, чтобы создать новую туристическую инфраструктуру в заповедниках.

"В рамках нового национального туристического бренда, наряду с отелями, изменения коснутся и заповедников. Первым проектом по эффективному использованию исторических заповедников является Баскал. В связи с этим направлено обращение в соответствующие органы. Затем на очереди заповедники "Янардаг", "Лахыдж", "Киш", "Хыналыг", "Юхарыбаш", "Атешгях".

По плану, в первом квартале следующего года будет открыт выставочный центр "Янардаг". В то же время существующая инфраструктура в Шахдаге расширяется. В этом году планируется открыть еще два туристических бюро в Губа-Гусарском регионе и в Шеки. Главное - возможность самофинансирования этих центров. Для этого будут созданы все условия. Мы полагаемся на силу медиа в этом вопросе", - сказал Мурадов.