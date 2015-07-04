Грузию с начала года посетили около 600 тыс. граждан Азербайджана

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ С января по июнь нынешнего года Грузию посетили 580 878 граждан Азербайджана, что на 8,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Report со ссылкой на статистические данные МВД Грузии о пересечении государственной границы.

В целом, за указанный период Грузию посетило 2 332 303 иностранных гражданина, самое большее количество гостей прибыло в Грузию из соседних стран. Этот список вновь возглавляют граждане Турции (605 153 визита), на втором месте - граждане Азербайджана (580 878); на третьем - граждане Армении (543 810), на четвертом - граждане России (342 416) .